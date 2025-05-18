联想生产的拯救者系列笔记本凭借其出色的游戏性能和出色的散热能力，赢得了众多玩家的喜爱。面对高性能设备可能出现的过热现象，一套周到的售后服务显得至关重要。为此，联想为拯救者用户特别准备了以下一系列专业的售后服务项目：

一、全国联保服务

1. 覆盖全国31个省级行政区的500多家官方服务网点

我们提供全天候不间断的售后服务，确保全年无休，服务时长覆盖整整365天。但需注意，不同地区的具体营业时间可能会有所不同。

3. 标准保修期：整机2年，主要部件3年（以发票日期为准）

二、特色服务项目

游戏本专用检测涵盖了散热模块的检验、性能的优化，以及包括其他15项在内的详尽检测项目。

2. 上门服务：部分机型购买时可选3年上门服务

3. 延保服务：支持最长延保至5年（需单独购买）

4. 数据迁移：重装系统时可提供数据备份服务

三、常见问题处理时效

1. 硬件故障：7个工作日内完成（如遇缺件可能延长）

2. 系统问题：2小时内现场解决

3. 清灰保养：1小时内完成（建议每半年进行一次）

四、服务准备建议





1. 保修时需携带：购机发票、三包凭证

2. 建议提前通过"联想服务"APP预约，节省等待时间

3. 重要数据自行备份，售后不承担数据丢失责任

五、增值服务

1. 意外保障：可选购意外损坏保险（包含液泼、跌落等情况）

2. 性能升级：官方提供内存、硬盘扩容服务

3. 专属客服：拯救者用户享受优先接入专线服务

注意事项：

1. 自行拆机可能影响保修，建议通过官方渠道处理

2. 海外购买的机型在大陆保修需提供出入境证明

3. 服务进度可通过联想官网实时查询

联想公司会定期举办“拯救者服务日”活动，在此期间，玩家们可以免费享受检测和保养服务。如需获取更多详情，请关注官方发布的通告。