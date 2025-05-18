联想笔记本每个系列介绍

联想的笔记本电脑产品涵盖了多个主要系列，这些系列都是根据不同用户群体的需求以及适用场景进行了特别的设计和优化。比如，有专门为商务人士设计的系列，它们强调轻便和耐用的特点；而对于游戏玩家来说，则更注重性能的提升和视觉效果的增强。

1. ThinkPad系列

定位：商务办公和专业用户

特点：经典黑色外观，防滚架设计，小红点指点杆

主要型号：

X系列：轻薄便携，适合移动办公

T系列：性能均衡，商务旗舰

P系列：移动工作站，专业图形处理

2. Yoga系列

定位：创意设计和时尚用户

特点：360度翻转屏，支持触控和手写笔

主要型号：

Yoga Slim：轻薄时尚

Yoga Pro：高性能创意本

Yoga Duet：二合一平板笔记本

3. Legion系列

定位：游戏玩家

特点：高性能显卡，散热系统优化

主要型号：

Legion 5：主流游戏本

Legion 7：高端游戏本

Legion Pro：专业电竞本

4. IdeaPad系列

定位：家用和学生用户

特点：性价比高，配置均衡

主要型号：





IdeaPad Slim：轻薄本

IdeaPad Gaming：入门级游戏本

IdeaPad Flex：变形本

5. ThinkBook系列

定位：中小企业和创业人士

特点：商务设计，价格亲民

主要功能：指纹识别，摄像头物理开关

6. 小新系列

定位：年轻用户和学生群体

特点：性价比突出，多彩配色

主要型号：

小新Air：轻薄本

小新Pro：性能本

* 小新Duet：二合一设备

各系列配置选择建议：

商务办公：ThinkPad T/X系列

创意设计：Yoga Pro系列

游戏娱乐：Legion 7/Pro系列

学生使用：小新Pro或IdeaPad系列