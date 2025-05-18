联想电脑进入bios方法

不同款式的联想笔记本电脑进入BIOS的步骤各有差异，下面我将详细列出一些常见型号的具体操作方法：，例如：，等等。

1. 传统机型（F系列按键）

开机时连续快速按下F1或F2键

适用于ThinkPad、部分Legion系列

2. 新机型（Novo按钮）

关机状态下找到圆形Novo按钮（通常位于侧面）

使用卡针轻按后选择"BIOS Setup"

3. UEFI机型快速启动方法

开机时连续按F12进入启动菜单

选择"Enter Setup"选项





4. Windows系统内进入方法

进入Windows 10或11操作系统，首先点击“设置”选项，随后在弹出的菜单中选择“更新与安全”，点击进入后，找到并点击“恢复”功能，继续操作，点击“高级启动”，进入“疑难解答”界面，最后在此页面中挑选“UEFI固件设置”。

注意事项：

1. 按键时机：出现联想LOGO时立即开始按键

2. 部分机型需要先禁用"快速启动"功能

3. 超极本可能需要Fn+F2组合键

4. 如果失败可尝试强制关机三次触发自动修复

键盘无响应：检查USB接口是否使用3.0接口

速度太快：尝试断开所有外接设备