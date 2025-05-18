联想售后查询保修查询

要查询联想产品的售后保修信息，可以通过以下几种方式进行：

1. 联想官网查询

访问联想中国的官方网站，网址为，然后在网页顶部的导航栏中寻找“服务与支持”或者“保修查询”的链接。点击进入后，您需要输入产品的序列号，也就是SN码，或者是主机编号，这样就可以查看到保修的具体状态、保修的有效期以及相关的服务政策了。

2. 联想服务微信公众号

请关注“联想服务”的官方微信公众号，点击底部菜单中的“自助服务”，再选择“保修查询”，然后根据提示输入您的产品信息，就可以查到保修的相关信息了。

3. 联想电脑管家查询

若您使用的是联想品牌的电脑，请启动内置的"联想电脑管家"应用程序，通过"我的设备"或"服务"这一功能模块，即可轻松查阅相关产品的保修资料。

4. 客服电话查询





请拨打联想客服电话，在提供产品序列号之后，客服人员将协助您查询保修情况及了解相关服务规定。

注意事项：

产品序列号通常在设备底部标签、电池仓内或保修卡上

部分机型可能需要同时提供主机编号和序列号

查询时请确保网络连接正常

保修信息以联想官方系统记录为准

如需获得更深入的服务，请将产品带到附近的联想官方授权维修点进行检测与修理。