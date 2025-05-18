联想官网推出的换新活动，为用户打造了一条便捷的电子设备升级通道。这项服务允许用户将自己的旧联想或其它品牌的电脑、平板等设备，以优惠价格置换成联想最新款的产品。

用户可以登录联想的官方网站，在“以旧换新”专区输入自己旧设备的详细信息，系统会根据设备的具体型号、配置以及使用状况来计算其价值。当评估结果公布后，用户可以选择将这部分价值抵扣新设备的购买费用，或者将其兑换为电子券。

联想的旧换新服务具有以下几方面优势：配备专业的评估团队，确保评估结果公正；回收流程严格遵循标准，信息公布清晰透明；支持多种品牌设备的回收；并且可以与官网的促销活动同步享受优惠。另外，联想对回收的旧设备进行环保处理，积极实践循环经济的理念。





在启用旧换新服务之前，用户应当先将旧设备中的数据备份，并将设备恢复至出厂设置，这样做能有效保障个人隐私安全。同时，还应当妥善保管设备的原装配件和包装盒，因为它们可能对最终的评估结果产生一定影响。

为满足企业客户需求，联想特别推出了大规模设备回收方案，并提供客服联系，以便获取定制化服务。顾客通过参与以旧换新的消费方式，不仅能促进环保，还能有效降低成本，从而以更经济的价格体验到联想推出的尖端科技产品。