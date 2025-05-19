联想电脑一共几个系列

联想在全球范围内享有极高的声誉，其产品线丰富多样，旗下拥有众多系列。这些系列涵盖了家用、商用、游戏以及工作站等多个应用领域的相关产品。接下来，我将为您逐一介绍联想的核心电脑系列。

1. ThinkPad系列专为商务人士打造，以耐用可靠闻名，旗下产品涵盖T系列、X系列、P系列等多个系列。T系列因卓越的性能和便携性而备受好评，X系列以轻薄设计理念为特色，而P系列则专注于增强移动工作站的功能性。

2. IdeaPad系列针对家庭用户和便携设备市场，我们成功推出了IdeaPad Slim、IdeaPad Gaming等多个子品牌系列。这些产品不仅适合日常办公使用，还非常适合学习以及进行休闲娱乐。

3. Legion系列联想近期推出了全新的游戏笔记本及台式机产品线，这一系列产品针对热衷于游戏的用户设计，着重突出了其卓越的硬件性能和散热效果，涵盖了Legion 5、Legion 7等众多型号。

4. Yoga系列这款笔记本搭载了触控屏功能，并且能够灵活地在360度范围内进行旋转，非常适合用于创意设计以及移动办公的需求。其产品线种类繁多，涵盖了Yoga Slim、Yoga Pro等多个型号。





5. ThinkBook系列专为中小型企业及创业者量身打造，这款商务笔记本在性能和性价比方面均有所兼顾，其整体造型设计既保持了简洁的风格，又注重了实用性。

6. ThinkCentre系列：商用台式机系列，主打稳定性和安全性，适用于企业办公环境。

7. LOQ系列联想于2023年推出了一个针对中端市场的游戏笔记本产品线，该系列与Legion系列相比，虽然定位略低，但在性价比方面却表现得格外出色。

联想的产品种类丰富，包含了多个子系列，比如专为教育领域打造的Lenovo 100系列，还有Chromebook系列等。