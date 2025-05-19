中国惠普有限公司是惠普集团在国内设立的全资子公司，成立于1985年。该公司是全球科技行业的领军企业，在中国市场推出了多种IT产品和服务，包括个人电脑、打印机、服务器、存储设备以及多种软件解决方案，涉及多个领域。

中国惠普的总部位于首都北京，此外，在上海、广州、成都等国内关键城市也设立了分支机构。在国内市场，公司配备了强大的研发和生产基地，专心致志地为国内消费者提供满足他们需求的商品和服务。

在中国个人电脑领域，惠普公司成功推出了多款广受好评的新品，诸如惠普Spectre系列、惠普Envy系列以及惠普Pavilion系列等。这些产品凭借其独特的设计风格、卓越的性能表现和可靠的品质，赢得了众多消费者的青睐。





中国惠普有限公司在打印机行业中也扮演着关键角色。他们提供了从家用到商用的一系列打印机产品，力求满足不同用户群体的特定需求。而且，公司还推出了“惠普云打印”等创新服务，目的是为用户带来更加方便快捷的打印体验。

在企业级市场，中国惠普公司提供服务器、存储及网络设备，并且还推出了云计算、大数据分析以及人工智能等软件解决方案。这些硬件和软件的结合，有助于企业提升运营效率，加速其数字化转型步伐。

中国惠普有限公司非常看重履行社会责任，在促进我国教育、环保和社区发展等公益领域表现十分积极。公司通过“惠普教育计划”等具体举措，支持我国教育事业的发展，努力培养一代又一代的科技人才。