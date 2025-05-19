戴尔笔记本价格表（2023年12月更新）

戴尔笔记本主要分为以下几个系列，价格区间如下：

1. Inspiron灵越系列

3000入门款：3299-4999元

该配置包括：采用i3或i5系列处理器的核心，装备有8GB的运行内存，选用256GB的固态存储，同时具备14至15.6英寸的显示屏尺寸。

5000中端款：4999-6999元

7000高端款：6999-8999元

该配置包括：使用i7或i9系列处理器，配备16至32GB不等的内存容量，配备1TB容量的固态硬盘，并且配备了OLED显示屏。

2. XPS旗舰系列

XPS 13：8999-15999元

XPS 15：12999-22999元

该设备配备了i7/i9系列的高性能处理器，内存容量从16GB至64GB，满足多样化的使用需求。同时，它还提供了高达4TB的SSD存储空间。另外，它还拥有15.6英寸的4K分辨率OLED显示屏，为用户带来卓越的视觉享受。

3. 游戏本系列

G15：5999-11999元

该设备配备了i5或i7型号的处理器，内存大小为16GB，硬盘存储从512GB到1TB不等，采用了SSD固态硬盘，显卡方面则有RTX3050到RTX3060多种型号可选。

Alienware m15：14999-29999元

该设备搭载了i7或i9型号的处理器，内存大小介于32GB到64GB，支持1TB至4TB的SSD存储，显卡配置为RTX3070至RTX4090系列。

4. 商用系列

Latitude 3000：4999-7999元





Precision移动工作站：12999-39999元

价格说明：

1. 以上价格为官网指导价，实际购买有5-15%优惠

2. 促销季（618/双11）会有10-20%的折扣

3. 企业采购可享受额外折扣

4. 定制配置价格会相应上浮

购买建议：

1. 日常办公选Inspiron 5000系列

2. 设计剪辑选XPS 15或Precision

3. 游戏玩家选G15或Alienware

4. 预算有限可考虑翻新机，价格便宜30-50%

售后政策：

全系列享受2年上门保修服务

XPS/Alienware系列设备将赠送为期三年的高级客户支持服务。