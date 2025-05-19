神舟笔记本保修期查询

神舟笔记本的保修期查询可以通过以下几种方式进行：

1. 官网查询：

登录神舟笔记本的官方网站，进入“售后服务”或“保修查询”专区，只需输入笔记本的序列号或SN码，即可轻松查询保修状态和保修期限。

2. 客服电话查询：

拨打神舟品牌的客服电话（例如），只需出示笔记本的序列号或是购买证明，我们的客服就会为您确认保修的有效期。

3. 购买凭证查询：

若您妥善保存了购物凭证，无论是纸质发票还是电子订单，保修期限通常从购买当天开始计算，标准时长为两年。值得注意的是，某些型号可能支持更长的保修期限，但这需要您进行特别核实。

4. 机身标签查看：





笔记本底部或电池仓里一般会有生产日期的标识，而在某些情形下，保修期限是从生产日期往后推算的，起始时间为1到3个月（具体规定还需参照官方的方针）。

5. 第三方工具查询：

一些第三方硬件检测工具，比如AIDA64和CPU-Z，能够查看到笔记本电脑的生产日期，然而，在确定保修期限时，我们还需依据官方提供的信息。

注意事项：

保修期限一般是两年，对于核心部件，比如主板和CPU，可以享受两年的保修服务，而像电池这样的易损部件，保修时间可能只有一年。

损坏由人为造成或非因质量问题引起的不在保修服务之列，建议您事先仔细查阅保修政策的详细内容。

若笔记本系二手所得，请向卖家索取购买时的原始证明，以便维护保修权益。