联想电脑驱动下载官网

联想官方网站（/drivers）特别设立了驱动程序的下载区域，用户在此处能够查找到适用于联想电脑硬件的各类驱动、BIOS、固件以及软件升级。

若需下载联想牌笔记本电脑的驱动程序，请先访问联想官方的驱动下载平台。进入网站首页后，您可以在顶部区域选择以下三种途径之一来寻找您需要的驱动软件：

1. 输入主机编号（通常位于电脑底部或电池仓内的标签上）

2. 选择产品类型（如笔记本电脑、台式机、工作站等）

请开启自动检测功能，执行此操作前，您需安装Lenovo Support Bridge插件。

找到对应驱动后，需要注意：

确认驱动版本是否与你的操作系统匹配

查看驱动发布日期，建议下载最新版本

阅读驱动说明，了解更新内容

下载前确认文件大小和MD5校验值

下载完成后，按照以下步骤安装：

1. 双击下载的.exe文件

2. 按照安装向导提示操作





3. 安装完成后建议重启电脑

4. 可以通过设备管理器检查驱动是否安装成功

联想官网还提供技术支撑服务，包括：

在线客服咨询

驱动安装教程视频

用户手册下载

遇到问题时可以尝试：

1. 使用联想系统更新工具自动修复驱动问题

2. 访问联想社区论坛寻求帮助