联想笔记本电脑多少钱

联想笔记本的价格区间相对宽泛，这一现象主要是由其配置、型号和系列等因素所决定的。以下是几种常见型号的联想笔记本电脑的大概价格范围：，

ThinkPad X1 Carbon和Yoga系列等轻薄本构成了该系列，它们定位为高端商务笔记本，售价范围大约在8000到20000元之间；至于中端型号，比如小新系列，其价格大概在4000到7000元这个区间。

联想的拯救者系列笔记本以游戏本为主打，其中搭载RTX3050的型号，其价格区间大致在6000元至8000元；若是选择配备RTX4060的版本，价格则大概在8000元至12000元；至于搭载最高端RTX4080的机型，其售价更是能突破20000元。

商务本系列里，ThinkPad的T14等主流型号的商务笔记本售价大概在5000至10000元这个区间，至于E系列的初级商务笔记本，其价格大约介于4000到6000元。

本系列的学生版本，Ideapad系列价格亲民，只需3000到5000元，就能买到性能不错的配置。

购买建议：





1. 关注联想官网和京东自营店，经常有促销活动

2. 返校季和双11期间通常有较大折扣

3. 线下门店有时能争取到额外赠品

4. 注意比较同价位不同品牌的配置差异

请您前往联想的官方网站或是浏览各大主流电商平台，留意查看最新的产品价格信息。需要注意的是，电子产品的价格波动较大，不同销售渠道的价格可能会有所不同。