联想官方网站以及官方应用程序上设有专人客服，他们为用户提供了专业的技术援助和上乘的售后服务。用户只需访问官网或使用APP，便可以快速与人工客服取得联系，从而有效解决在使用电脑、手机、平板等电子产品时遇到的种种问题。

联想在线人工客服的主要服务内容包括：

1. 产品咨询：解答关于联想产品的功能、配置、价格等问题

技术支持包括：帮助解决设备故障、系统难题、驱动程序的安装等相关专业技术问题。

3. 售后支持：处理保修查询、维修进度跟踪、退换货等服务

4. 使用指导：提供产品使用教程和技巧指导

使用联想在线人工客服的优势：

7×24小时服务，随时解决紧急问题

专业技术团队，提供准确解决方案

支持文字、语音、视频等多种沟通方式





问题记录可追溯，便于后续跟进

连接联想在线人工客服的方法：

1. 访问联想官网，点击页面右下角的"在线客服"图标

2. 打开联想服务APP，选择"在线咨询"功能

3. 在联想微信公众号菜单中找到"人工客服"入口

为获得更好的服务体验，建议在联系客服前准备好：

产品型号和序列号

相关的错误提示或截图

联想公司新推出了智能客服系统，该系统能够快速解答常见的疑问。如果智能客服无法解答您的疑问，系统会自动帮您转接到人工客服那里。