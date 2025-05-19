苹果笔记本最新款是哪一款

目前市场上最新发布的苹果品牌笔记本电脑是2023年10月推出的MacBook Pro系列，这一系列包含了14英寸和16英寸两种不同规格的型号。

这两款笔记本电脑均搭载了苹果公司最新发布的M3系列处理器，该系列包含M3、M3 Pro和M3 Max三种不同的版本。在这些版本里：

1. M3芯片采用8核CPU和10核GPU设计

M3 Pro芯片搭载了11核或12核的处理器，并且用户可以根据需求选择14核或18核的图形处理器。

M3 Max芯片配备了14核或16核的CPU，并且还集成了30核或40核的GPU。

新款MacBook Pro的主要升级包括：

采用3nm工艺制程的M3芯片，性能提升显著

支持最高128GB统一内存

续航时间最长可达22小时

配备Liquid视网膜XDR显示屏，同时支持ProMotion技术，具备自适应刷新率的能力。

保留MagSafe充电接口、HDMI接口和SD卡槽

起售价1599美元（14英寸M3基础版）

与上一代的M2芯片版本相比，M3系列在图形处理方面实现了明显提升，特别是在光线追踪技术上的表现格外突出。这样的性能特点非常适合专业用户在视频剪辑、三维渲染等工作中使用。

购买建议：

1. 普通用户选择14英寸M3基础版即可

2. 专业人士根据需求选择M3 Pro或M3 Max版本