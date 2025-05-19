联想笔记本电脑系列排名

联想推出的笔记本电脑针对各类消费者的特定需求，划分为多个系列；在此，对目前市场上较为受欢迎的几个系列及其特性进行简要介绍，这些系列根据其在市场的定位，从高端到低端依次排列：。

1. ThinkPad X系列

定位：高端商务旗舰

代表机型：X1 Carbon/X1 Nano

机身选用碳纤维材料，异常轻便，重量不到1.1千克；拥有军用的稳定性能；键盘触感十分舒适；这些优点让它特别适合经常外出的商务人士。

定位：专业商务本

代表机型：T14/T16

具备以下特色：成功通过了十二项严苛的军事规范检验，实行了模块化构造，接口功能多样，非常适合工程师与程序员选用，而且其扩展能力更是远超X系列。

3. Yoga系列

定位：高端翻转触控本

代表机型：Yoga 9i/Yoga Air

其特色涵盖：全方位无死角的设计、搭载OLED触控显示屏、支持手写笔操作，作为二合一设备中的佼佼者，非常适合创意工作者选用。

4. Legion系列

定位：游戏本

代表机型：Legion Pro 7i

该产品特色显著，搭载了顶级显卡（最高型号为RTX4090），拥有高刷新率的显示屏（刷新率可达240Hz），并且配备了带有RGB灯效的键盘，性能强大，散热效果亦佳。

5. ThinkBook系列

定位：中小型企业办公

代表机型：ThinkBook 14+/16+

特点：商务级别的造型设计，搭配亲民的价格，功能接口全面（如RJ45网络接口），是一款性价比极高的生产工具。

6. IdeaPad系列

定位：主流消费级

代表机型：IdeaPad 5 Pro

机身以金属为材料制成，屏幕分辨率高达2.5K，既适合学生使用，也适合家庭用户，整体性能表现均衡，并无明显短板。

7. V系列

定位：入门商务本

其特色主要体现在：保留了ThinkPad的标志性键盘和小红点设计，并且采用了工程塑料来降低成本，此外，这样的配置在企业大量采购时较为常见。

选购建议：

预算充足直接选X1 Carbon

程序员建议T系列或ThinkBook

设计师优先考虑Yoga或Legion

学生党推荐IdeaPad 5 Pro

企业采购可考虑V系列批量部署

在选择飞机型号时，必须留意当前硬件的更新状况，本文所讨论的内容是以2023年的产品线为基础展开的。