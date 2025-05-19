thinkpad型号大全

联想集团旗下的ThinkPad，曾是IBM的著名商务笔记本品牌，目前由该公司负责管理，产品种类繁多。以下是对当前市场上流行的ThinkPad各系列型号的相关信息进行介绍：

1. X系列（极致轻薄）：

X1 Carbon：14英寸超轻薄旗舰，最新为第11代

X1 Nano：13英寸/907g超便携

X1 Yoga：14英寸可翻转二合一

X13：13.3英寸传统商务本

2. T系列（经典商务）：

T14/T14s：14英寸标准商务本

T16：16英寸大屏商务

T15p：15.6英寸性能本

3. P系列（移动工作站）：

P16s：16英寸入门工作站

P1：15.6英寸轻薄工作站

P15v：15.6英寸性价比工作站

P16：16英寸旗舰工作站

4. L系列（经济实用）：

L13：13.3英寸入门商务

L14/L15：14/15.6英寸实用本

5. E系列（年轻时尚）：

E14/E15/E16：14/15.6/16英寸主流本

6. 特殊系列：





Z系列：16英寸创新设计（Z13/Z16）

X12：12.3英寸可拆卸二合一

新款设备普遍配备的是第十三代英特尔酷睿CPU或者AMD的锐龙7000系列处理器，而且不少款式还支持5G网络。选购时，可以根据自己的经济条件、移动使用习惯和性能要求来挑选合适的型号。T/X/P系列继承了经典的小红点TrackPoint和全尺寸键盘设计。