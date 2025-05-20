联想现在还是中国的吗

联想集团，其总部位于我国北京和美国北卡罗来纳州，是一家跨国科技公司。尽管业务遍布全球，但主要股东和控股方仍是中国企业。该集团诞生于1984年，由中国科学院计算技术研究所创办，最初名为“北京计算机新技术发展公司”，后更名为“联想”。

2005年，联想成功收购了IBM的个人电脑业务，此举标志着联想正式开启了国际化的发展道路。在全球各地，联想建立了众多研发中心和运营机构，然而，公司的核心管理层和战略决策权依然牢牢掌握在中国团队手里。联想在香港交易所上市，其最大股东是中国科学院控股有限公司，这是一家国有企业。

联想的产品线十分广泛，包括个人电脑、平板电脑、智能手机和服务器等多种类型，其品牌在全球享有很高的知名度。在迈向全球化的过程中，联想积极引进国际资本和管理经验，但公司的核心控制权依然牢牢掌握在中国资本手中。在国内，联想设立了众多生产基地和研发中心，这不仅为我国创造了大量就业机会，还促进了技术创新的进步。

联想近期持续增加对5G、人工智能等前沿科技领域的投资力度，并且在国内科技进步中扮演了关键角色。据此分析，通过考察其股权结构、管理团队和战略走向，我们可以清楚地认识到，联想仍旧是中国企业的重要组成部分。