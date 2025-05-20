thinkpad x200

联想于2008年发布了一款型号为ThinkPad X200的12.1英寸商务笔记本，这款笔记本是ThinkPad X系列的产品之一。它继承了ThinkPad的经典设计理念，笔记本的外壳采用了黑色磨砂质感材料，同时还具备防溅水的键盘和TrackPoint小红点操作功能。

X200在硬件方面，搭载了Intel Core 2 Duo处理器，内存容量最大可扩展至8GB DDR3，同时装备了Intel GMA 4500MHD集成显卡。在存储配置上，它兼容2.5英寸SATA硬盘，并且部分型号额外提供了SSD固态硬盘的选择。至于显示设备，它拥有一块1280×800分辨率的LED背光屏幕。

X200在接口设计上种类繁多，搭载了三个USB 2.0接口，并且支持VGA信号的输出。除此之外，它还配备了ExpressCard插槽、SD卡读卡器，以及以太网接口。在无线连接方面，它兼容802.11a/g/n的WiFi标准，并且支持蓝牙2.0技术。





这款笔记本以轻便著称，重量大约在1.3公斤上下，厚度在2.1到3.1厘米之间。它的电池续航能力可达6到9小时，部分型号更是搭载了9芯电池，从而实现了更久的续航。

X200采用了镁合金材料制造防滚架，这一设计顺利通过了MIL-STD-810F军用标准的严格检验，充分证明了其出色的耐用性。至于键盘部分，它继续采用了传统的7行排列设计，按键的行程恰到好处，使用时打字体验十分舒心。

这款笔记本深受商务人士和ThinkPad爱好者青睐，即便停产，在二手市场仍旧颇受欢迎。其精湛的工艺和稳定的性能，使其成为商务笔记本领域的佼佼者。