联想的官方客服电话号码为。这个号码是联想集团全国统一的客户服务热线，全天候24小时不间断服务，能够为手机、平板电脑以及电脑等全系列产品提供咨询和维修支持。

联想售后电话的服务内容包括：

1. 产品保修查询

2. 维修网点查询

3. 技术支撑服务

4. 备件价格咨询

5. 投诉与建议

拨打售后电话时建议准备好以下信息：

产品型号（可在机器背面或系统信息中查看）

序列号/SN码





购买凭证（电子发票或纸质发票）

具体故障描述

联想在国内建立了2400多家授权服务点，遍布各县级及以上城市。您可以通过官方售后热线查询到距离您最近的服务站信息。对于仍在保修期限内的产品，联想将提供免费的上门维修服务（但部分偏远地区可能不适用）。

注意事项：

1. 谨防假冒的联想客服电话

2. 服务时间是每天24小时

3. 高峰期可能需要排队等待

4. 重要数据建议提前备份

5. 保留好维修单据

联想设有线上客服、官方微信公众号“联想服务”以及官网的在线报修等多元化服务途径。在软件方面，技术工程师可能采用远程协助的手段来处理问题。至于硬件故障，则需要前往服务站点或预约专业人员上门维修。