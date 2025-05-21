为什么不建议买小新平板plus

联想品牌旗下的入门级安卓平板小新平板plus，尽管售价不高，然而在使用过程中暴露出不少问题，体验不佳，因此并不推荐消费者购买。

小新平板plus在硬件配置上选择了较为低端的处理器和内存组合，因此在使用大型应用或多任务处理时，系统容易出现卡顿。其屏幕分辨率只有1200×2000，显示效果较为粗糙，看视频时能明显感觉到画面颗粒感。而且，它的电池容量只有7700mAh，实际使用中的续航能力并不理想。

在使用软件的过程中，预装的ZUI系统表现不佳，优化工作做得不够，导致系统运行不够流畅，稳定性也不高，常常出现应用突然退出、系统冻结等现象。此外，系统更新的速度较慢，许多安卓系统的新功能都无法及时得到支持。





在品控环节，小新平板plus暴露出一些明显的制造缺陷，比如机身边框的缝隙分布不均，按键存在松动现象，充电端口也容易出现接触不良的情况。此外，售后维修点的分布不够广泛，一旦设备出现故障，维修所需的时间较长。

尤其值得一提的是，在同一价格区间内，已经存在众多性价比更高的选项。例如，Redmi Pad和荣耀平板等设备在硬件配置和系统优化方面，与小新平板plus相比，都展现出了明显的优势。

若预算非常紧张，同时对平板电脑的性能要求并不高，那么不推荐您选购小新平板plus这样的入门级设备。