为什么不建议买一体机

一体机电脑的外观设计既简约又赏心悦目，然而在实际使用过程中，却暴露出诸多局限与不足。首先，其散热性能不尽如人意，因为所有硬件都集中在显示器后方，空间狭窄使得散热变得异常艰难。再者，当长时间承受高负荷运转时，往往会出现性能降低乃至系统崩溃的问题。沉迷于游戏或是从事视频剪辑等高要求工作的用户，这些问题无疑会给他们带来诸多不便。

一体机的升级潜力较小，可选择的内存和硬盘升级方案较少，而像显卡、CPU这样的核心部件几乎无法进行更换。因此，当几年后电脑的性能无法满足需求时，只能选择全部更换，这样的性价比显然不高。相较之下，传统台式机可以依据实际需求随时更换部件，其使用寿命也相对较长。

一体机的维护费用比较高，若屏幕或主板出现故障，通常需要全部更换，这样的维修费用几乎与购买一台新设备的费用相仿。相比之下，传统台式机只需更换损坏的部分零件，维修费用则会大大降低。

一体机的屏幕大小和画质一般是不变的，不像台式机那样可以随意挑选。这就使得，对于需要同时使用多个显示器的用户而言，一体机的不足之处就更为突出了。





同等配置的一体机在价格上通常比台式机高出20%至30%。这多出来的费用主要用于集成设计和外观设计，而非性能的增强。对于预算有限的消费者而言，这样的额外开销并不划算。

一体机的空间有限，需安置在稳固的桌面上；相对而言，台式机可以随意移动，且其显示器可灵活调整至适宜的高度和角度，这更贴合人体工程学的标准。

如果不是对空间有极高的需求，亦或是特别重视外观设计，那么对于绝大多数用户而言，传统的台式电脑依旧是一个更为合适的选择。