华硕的笔记本产品线十分多样，能够迎合不同用户群体的需求。以下是市场上主流的系列型号及其特色：，

1. 游戏本系列：

ROG Zephyrus（冰刃）采用了极薄的机体设计，配备有RTX 40系列的显卡。

ROG Strix（魔霸）系列笔记本，以其出色的性能著称，是专为游戏爱好者设计的笔记本电脑。用户在选购时，可根据个人喜好，选择搭载AMD或Intel处理器的不同配置。

TUF Gaming（天选）：性价比游戏本，军规耐久认证

2. 创作者系列：

ProArt Studiobook：这款产品配备了专业的色彩校正功能，并且已经成功通过了NVIDIA Studio的权威认证。

Zenbook Pro：OLED屏幕，最高i9处理器

3. 商务办公系列：





ExpertBook：企业级安全功能，模块化设计

ASUS BR1100：教育专用本，防泼溅键盘

4. 轻薄本系列：

Zenbook：13-16英寸，NumberPad触控板

Vivobook：主流价位，多彩外观选择

5. 二合一设备：

Zenbook Flip：360度翻转触控屏

ROG Flow：可拆卸键盘游戏平板

各个型号都装备了ASUS Splendid显示技术，通过了Harmon Kardon音响认证，并配备了MyASUS控制中心。新款机型普遍搭载了第13代Intel Core处理器或AMD Ryzen 7000系列处理器。此外，它们还兼容WiFi 6E网络和雷电4接口。若要查询特定型号的详尽配置信息，请前往华硕官方网站，利用产品筛选功能进行搜索。