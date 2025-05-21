联想笔记本主板维修价格表

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笔记本主板的维修成本因机型、损坏程度和维修方法的不同而存在变化，以下是一份供大家参考的具体价格列表：
1. 基础检测费用：通常50-150元不等，用于确定主板故障原因。
2. 常见型号维修价格范围：
入门级型号（如IdeaPad系列）：300-800元
主流型号（如小新系列）：500-1200元
这类高端产品，诸如ThinkPad T系列，其价格通常位于800至2000元之间。
游戏本（如拯救者系列）：1000-2500元
3. 常见故障维修价格：
电源管理芯片更换：200-500元
南桥/北桥芯片维修：400-800元
BIOS芯片更换/刷写：150-300元
内存插槽更换：100-300元
显卡芯片维修（含BGA）：600-1500元
4. 主板更换价格：
入门级主板更换：800-1500元
中端主板更换：1200-2500元
高端主板更换：2000-4000元
5. 其他费用：
加急服务费：100-300元
保修期内免人工费，仅收配件费
过保机型人工费：100-300元
注意事项：
1. 以上价格仅供参考，具体以维修点报价为准
2. 建议优先选择联想官方售后或授权维修点
3. 维修前务必确认最终报价并索要维修凭证
4. 较老型号的主板可能无原厂配件，价格会有浮动
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