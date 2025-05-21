联想电脑一体机多少钱一台

联想电脑一体机的价格会根据配置、型号和屏幕尺寸的不同而有所差异，一般会在3000元到10000元这个价格范围内变动。

入门级一体机，诸如联想的AIO 520系列，其售价大致介于3000至5000元，非常适合日常办公和家庭使用。这类产品通常配备Intel Core i3或i5处理器，内存为8GB，固态硬盘容量为256GB，同时提供21.5英寸或23.8英寸的显示屏。

联想小新系列的一体机定位在中端市场，售价大概在5000至8000元之间。这些产品的性能表现不错，非常适合处理一些简单的设计工作和享受多媒体娱乐。通常来说，它们的配置包括i5或i7的处理器，拥有16GB的内存，并且配备了512GB的SSD和1TB的HDD组成的双硬盘系统。而且，屏幕的最大尺寸可以达到27英寸。

联想YOGA 27系列作为一款高端一体机，其价格范围在8000元至10000元之间，有时甚至更高。这款产品主要面向专业设计师以及那些对性能有较高需求的用户。它配备了高性能的处理器，例如i7或i9，同时具备32GB的内存容量，以及1TB的SSD和2TB的HDD存储组合。此外，还配备了4K分辨率的显示屏，并支持触控和旋转功能。

购买时还需考虑以下因素：

1. 是否需要触屏功能





2. 对屏幕尺寸和分辨率的要求

3. 处理器和显卡的性能需求

4. 内存和存储容量是否足够

在京东、天猫等知名电商平台或联想官方直营店购买，可以放心正品品质及周到的售后服务。不同时期，可能会有促销活动，这可能会引起价格的变化。