苹果公司在其官方网页上发布了Mac系列产品的详细价格数据。目前，该网页上展示的主要产品线包括以下几款：

13英寸的MacBook Air的售价从7999元开始，该机型配备了M1芯片；而15英寸版本的起价则是10499元，使用的是M2芯片。

13英寸的MacBook Pro定价9999元，配备M2芯片；14英寸的型号，售价为15999元，搭载M3芯片；而16英寸的型号，起步价更是达到了19999元，采用M3 Pro芯片。

iMac 24英寸型号的售价为11499元，搭载了M3芯片，并且为顾客提供了多样的色彩选项。





Mac mini的入门款售价为4499元，搭载的是M2芯片；若您追求更强大的性能，可以选择起售价为9999元的型号，该型号配备了M2 Pro芯片。

Mac Studio的基础款售价为16499元，该款机型配备了M2 Max芯片；而其高端型号的价格则提升到了32999元，并且搭载了更为强劲的M2 Ultra芯片。

官网针对教育用户推出了专属优惠价格，学生与教师能够获得约10%的折扣。这些优惠价中已包含税费，并且额外赠送了一年的保修以及免费的送货服务。在您决定购买前，请务必仔细查阅配置选项，因为存储容量和处理器配置的不同，将会导致最终价格有所区别。