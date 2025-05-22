附近的联想电脑售后服务点

若您需要寻找附近的联想电脑维修店铺，可以尝试以下几种方法来获取准确信息，例如，您可以，也可以，还可以，或者。

1. 联想官方客服查询

请记下联想官方客服的电话号码，按照电话中的语音提示选择售后服务网点查询功能，只需告诉客服您所在的城市和具体区域，就能得到附近维修点的详细地址和联系方式。

2. 联想官网查询

访问联想中国官网（），选择“服务与支持”栏目，再点击“服务网点查询”，接着输入您所在的城市名或邮编，系统将自动展示附近所有授权服务网点的详细信息，如网点地址、电话、营业时间和服务范围等。

3. 微信公众号查询

请留意“联想服务”的官方公众号，点击菜单，挑选“服务网点”这一项，接着同意获取您的地理位置，或者您也可以自行输入详细地址，这样一来，您就能浏览到周边的售后服务点信息及导航指引。

4. 地图APP查询





通过百度地图或高德地图等导航软件搜索“联想售后”或“联想维修”，您可以了解到周边服务点的具体地址、距离以及顾客的评价等信息。在此建议您优先选择那些评价较好的官方认证服务点。

注意事项：

建议选择联想官方授权服务网点，避免前往非授权维修点

前往前建议先电话确认营业时间和服务项目

需携带购买发票或保修凭证

保修期内非人为损坏可免费维修