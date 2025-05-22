联想电脑台式型号大全

联想，我国电脑领域的佼佼者，旗下台式机产品种类繁多，满足家庭、商务和游戏等多方面用户的需求。接下来，我会逐一向您介绍联想品牌中主流的台式机型号。

一、家用系列

1. IdeaCentre系列：

IdeaCentre AIO 5是一款尺寸为27英寸的一体机产品，该设备搭载了AMD Ryzen系列的处理器。

IdeaCentre 3系列电脑，专为初学者量身打造，属于台式机范畴。用户可以根据个人喜好，自由选择搭载Intel i3或i5处理器的不同配置版本。

IdeaCentre 5：中端配置，支持独立显卡

2. Legion系列（游戏电脑）：

Legion T5是一款颇受欢迎的游戏电脑，该电脑配置了性能卓越的显卡，具体型号为顶级的RTX 3060。

Legion T7：高端游戏主机，可选RTX 3080显卡

Legion C7：紧凑型游戏主机

二、商用系列

1. ThinkCentre系列：

ThinkCentre M70s：小型商用台式机

ThinkCentre M80s：标准塔式商务机

ThinkCentre M90a：27英寸商用一体机

2. ThinkStation工作站：





ThinkStation P350：入门级工作站

ThinkStation P520：中端工作站

ThinkStation P920：双路处理器高端工作站

三、特殊系列

1. Yoga系列：

Yoga A940：设计师一体机，支持触控笔

Yoga Home 900：家庭娱乐中心

2. Legion系列特别版：

Legion Y9000K：水冷游戏主机

Legion T730：RGB灯效游戏主机

选购建议：

在家庭办公环境中，IdeaCentre 3和ThinkCentre M70s是两款值得考虑的设备选项。这两款设备都是不错的选择。

2. 游戏玩家建议选择Legion T5及以上型号

3. 专业设计用户可考虑ThinkStation P系列

4. 小型办公室适合ThinkCentre M80s紧凑型

联想生产的台式机一般都有三年的保修期，而一些商务型号还额外提供上门维修服务。这些电脑的价格跨度较大，从3000元到3万元都有，购买时请根据您的实际需要挑选合适的配置。