三星电子的官方网站，即，专为全球消费者设立，这里展示了丰富产品信息，支持在线购物，并提供技术支持等全方位服务。

在三星的官方网站上，您可以查看三星最新推出的智能手机，例如Galaxy S系列和Galaxy Z折叠屏手机；平板电脑，比如Galaxy Tab系列；智能手表，如Galaxy Watch；笔记本电脑，例如Galaxy Book；以及家电产品，诸如QLED电视和BESPOKE冰箱。同时，您还可以了解到这些产品的详细规格、价格信息以及各种促销活动。

三星官方网站提供在线购物服务，消费者可自行选择取货或送货上门，部分商品还支持个性化定制，比如Galaxy手机的存储容量和颜色挑选。完成购买后，顾客可在官网查看订单进展，办理退货或换货，亦或联系客服咨询。





三星官方网站提供技术支持服务，涵盖产品操作手册、软件升级、维修信息查询等方面。用户可在此注册设备，以享受延长保修期或获得专享优惠。

作为开发者或是企业用户，您可以在三星的官方网站上找到对应的开发者资源，比如软件开发工具包（SDK）和API相关文档，同时还有专门的企业级解决方案，例如商用的显示屏和企业级存储设备。