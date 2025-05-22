附近联想售后网点查询

若要查找附近的联想售后服务站点，您可以采取以下几种途径来迅速获取所需信息：比如，您可以登录官方网站进行查询，或者拨打电话向客服进行咨询，还可以在社交媒体上搜索相关信息。

1. 联想官网查询

登录联想中国的官方网站，在页面中寻找“服务与支持”栏目，点击进入“服务网点查询”选项，随后输入您所处的城市或区域名称，便能轻松获取周边售后服务点的详细信息，这些信息涵盖了服务点的具体地址、联系方式以及营业时间。

2. 联想服务微信公众号

请注意关注“联想服务”的官方公众号，关注成功后，在菜单栏中寻找“服务网点”这一选项，您可以选择使用定位服务或手动输入地址的方法，以便查询您附近的售后服务点。

3. 联想服务热线

请拨打联想官方客服电话，随后告知他们您的详细住址，我们的客服人员将根据您提供的数据，协助您确定最近的售后服务站点。

4. 第三方地图应用

在百度地图或者高德地图等地图软件里，输入“联想售后服务”或者“联想维修点”等关键词，就能查找到附近服务点的具体位置和详细信息。

5. 线下门店咨询

若您周边存在联想官方的零售店面，您大可前往店内，然后向店员咨询售后服务中心的具体方位。

注意事项：

建议查询时确认是联想官方授权维修点

部分网点可能需要提前预约

维修时请携带产品保修卡和购买凭证