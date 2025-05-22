东芝空调服务电话24小时

东芝空调配备了全天候服务热线，该热线号码为，这是一个全国通用的客服电话，随时待命，以便为您提供专业的服务。

东芝空调在我国市场占有率较高，服务网络遍布全国，设有2000多个服务网点。此外，我们还拥有一支3000多人的专业工程师团队。这些工程师具备丰富的维修经验，能够快速解决各种空调故障。无论是空调制冷或制热功能出现异常、出现漏水、异响等常见问题，还是遥控器无法正常使用、面板显示出现错误等状况，顾客只需拨打服务热线，就能获得我们提供的专业技术支持。

24小时服务内容包括：

1. 技术咨询：解答使用疑问和故障排查指导

2. 紧急报修：提供2小时内快速响应服务

3. 配件供应：原厂正品配件快速配送

4. 安装指导：新机安装注意事项咨询

5. 维保服务：提供专业的维护保养方案





全国各省市自治区均在服务覆盖之列，即便是偏远地区，也能在短短48小时内享受到上门服务。在保修期间，东芝将无偿提供维修服务；而超出保修期的产品，维修费用将透明公开，且价格合理。

建议用户在报修时准备好：

空调型号（通常在机身铭牌上）

购买凭证或安装日期

故障现象描述

详细地址和联系方式

东芝空调配备了微信公众号的在线客服功能，您只需关注“东芝空调客户服务”这个公众号，就能轻松提交您的服务需求，从而获得更加便捷的服务体验。