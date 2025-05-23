联想Z460，这款在2010年上市的笔记本电脑，主要面向中端市场。它使用的是英特尔公司推出的第一代酷睿i3/i5系列处理器，包括i3-370M和i5-460M等型号。同时，该笔记本拥有14英寸的显示屏，屏幕分辨率达到1366×768，并且使用了LED背光技术。该机型搭载了NVIDIA GeForce 310M独立显卡，其显存大小为512MB；此外，它还具备在Intel HD Graphics双显卡间进行切换的功能。在内存配置上，最高兼容DDR3标准，最大容量可以达到8GB。至于硬盘，用户可以选择320GB或500GB的机械硬盘，并且还配备了DVD刻录功能。





机身体积采用黑色网格纹理设计，键盘区域配备了悬浮式的巧克力键盘，触控板支持多点触控功能。在接口方面，该设备配备了3个USB2.0接口、VGA接口、HDMI接口以及以太网接口，并且附有一个多功能读卡器。整体重量大约为2.2千克，使用的电池为6芯锂离子电池。系统采用了Windows 7家庭普通版作为操作系统，还配备了快速恢复功能以及VeriFace人脸识别等特色技术。此款产品主要面向学生和家用市场，注重性价比。随后，又推出了基于AMD平台的Z465系列等衍生型号。目前，这一系列的产品已经停止生产，在二手市场上的售价大约在300到600元之间，具体价格可能会有所变动。