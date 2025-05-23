戴尔(中国)有限公司

戴尔(中国)有限公司是戴尔这家全球领先的科技公司在中国设立的全资子公司，该公司成立于1997年12月，其总部设在上海浦东新区。作为戴尔全球业务的一个关键组成部分，戴尔中国在过去的二十多年里，已逐渐成长为中国IT产业中不可或缺的一员，并在此过程中发挥了积极的推动作用。

在业务布局上，戴尔中国的业务范围广泛，不仅包括面向个人消费者的业务，还涉足企业级解决方案和服务等多个领域。其产品线丰富多样，涵盖了笔记本电脑、台式机、工作站、服务器以及存储设备等硬件产品，同时，公司还提供云计算、大数据和人工智能等数字化解决方案。值得一提的是，自2015年戴尔中国成功收购EMC以来，其在企业级存储领域以及数据中心解决方案方面的能力得到了显著提升。

戴尔在中国推行“本土化，本土化发展”的策略，不断加强在当地的资源投入。厦门成为其全球制造基地和客服中心的所在地，成都则设立了全球运营中心，而上海则拥有研发中心。这些行动不仅对戴尔在全球的业务给予了有力支撑，同时也为中国本土市场带来了众多的就业岗位。

戴尔中国在客户服务上构建了周到的服务网络，涵盖遍布全国的授权服务站点、全天候的技术支持热线以及专业的IT服务团队。此外，公司还创新地实行了“戴尔直营店、授权经销商和电商平台”三位一体的全渠道销售策略，为顾客提供了丰富多样的购买渠道。

戴尔中国近期致力于推进数字化变革，助力机关及企业客户完成智能化转型。在教育、医疗、金融、制造等行业，戴尔的方案得到了广泛采纳。此外，公司还注重承担企业社会责任，在教育信息化、环保等领域持续加大投入，赢得了社会的积极评价。

中国数字经济迅猛增长，戴尔中国加大了对5G技术、边缘计算、混合云等前沿领域的投资力度，致力于向客户供应更为先进的数字化服务。同时，公司将持续推进本土化策略，与国内IT行业携手并肩，共同实现发展。