笔记本电脑联想多少钱

联想品牌下的笔记本电脑价格范围宽广，这种差异主要来源于其硬件配置、产品系列归属以及购买渠道的不同。具体来说，以下是各系列笔记本电脑的大致价格区间：，

1. 入门级轻薄本（如IdeaPad Slim系列）：

这款产品搭载了i3处理器，内存容量为8GB，并配备了256GB的固态硬盘，其价格大致介于3000元到4000元之间。

搭载i5处理器，配备16GB内存，采用512GB SSD存储，该产品的售价大致介于4500元至5500元。

2. 主流商务本（ThinkPad E系列）：

i7处理器/16GB/1TB：约7000-8500元

3. 高端商务本（ThinkPad X/T系列）：

X1 Carbon：8000-15000元

X1 Extreme：12000-20000元

4. 游戏本（Legion系列）：

RTX3050配置：6000-8000元

RTX4060/4070配置：9000-13000元

购买建议：





1. 电商平台价格经常变动，618/双11等促销季优惠较大

2. 建议关注联想官网、京东自营、天猫旗舰店等正规渠道

3. 教育优惠和学生认证可享额外折扣

4. 企业采购通常有批量折扣

注意事项：

1. 不同地区价格可能存在差异

2. 具体价格以购买时的实时报价为准