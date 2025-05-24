联想公司于2013年推出了名为Y510p的高性能游戏笔记本，它隶属于IdeaPad Y系列。该笔记本搭载了第四代英特尔酷睿i7处理器，并配备了NVIDIA GeForce GT 755M独立显卡，在当时的市场上，这样的配置属于中高端水平。

配置方面：

该处理器型号为Intel Core i7-4700MQ，主频在2.4GHz至3.4GHz之间。

显卡型号为NVIDIA GeForce GT 755M，容量为2GB，采用GDDR5显存技术，并且支持双显卡SLI配置。

内存：最高支持16GB DDR3

存储：1TB机械硬盘+8GB SSHD缓存

屏幕：15.6英寸1920x1080全高清显示屏

键盘：红色背光键盘

接口：3个USB3.0、HDMI、VGA、RJ45等

性能特点：

1. 游戏性能强劲，可以流畅运行当时主流游戏

2. 采用JBL音响系统，音质表现出色

3. 散热系统设计较好，双风扇散热

该产品兼容UltraBay扩展技术，用户能够更换第二块显卡，亦或增加一块额外的硬盘。

设计特点：

红黑配色，外观较为硬朗

重量约2.7kg，厚度34mm

触摸板支持多点触控

内置720P摄像头

使用体验：

游戏运行表现优异，可以顺畅地执行《战地4》、《使命召唤》等大型游戏。

2. 续航时间：约3-4小时（游戏状态下1-2小时）

3. 散热表现：长时间游戏后键盘区域会有明显发热

后续升级：

可升级至16GB内存

可更换更大容量SSD

可通过UltraBay接口安装第二块显卡，型号为GT 755M SLI。

主要缺点：

1. 重量较大，便携性一般

2. 电池续航较短

3. 高负载时风扇噪音较大

联想Y510p在那时以其不错的性价比吸引了众多游戏爱好者，成为了联想在游戏笔记本领域的一款关键产品。尽管现在已不再生产，但在二手市场上依然保持着一定的交易活跃度。