当前市场上流行的笔记本电脑品牌种类繁多，每个品牌都有其独特的特点。以下是根据综合性能、用户评价和市场占有情况等多个维度评选出的十大笔记本电脑品牌。

联想（Lenovo）在全球PC市场中位居首位，其ThinkPad系列因稳定性与可靠性而广受好评，而Yoga系列则凭借其出色的翻转屏设计赢得了众多消费者的喜爱。

惠普的商务本ProBook系列以及高端的Spectre系列表现优异，性价比极高。

戴尔品牌旗下XPS系列笔记本以其极窄的边框设计而著称，而外星人系列则成为了游戏笔记本领域的标杆之作。

苹果（Apple）生产的MacBook Pro凭借M系列芯片展现出卓越的性能，而MacBook Air则以其轻薄和便携性受到青睐。

华硕品牌旗下的ROG玩家国度系列是顶级的游戏笔记本电脑，而灵耀系列则是制作工艺精湛的轻薄本。

宏碁品牌的产品中，暗影骑士系列的游戏笔记本以其高性价比受到欢迎，而Swift系列的超薄笔记本同样表现出色。

微软的Surface系列二合一设备表现卓越，其触控屏反应迅速而灵敏。

雷蛇品牌，专注于生产高端游戏笔记本，其设计风格独特，外观极具吸引力，同时具备卓越的性能表现。

微星（MSI）的产品中，游戏本的散热系统表现卓越，而Creator系列则非常适合设计师使用。





华为MateBook系列的设计在全面屏方面表现优异，其多屏协同功能也十分实用。

选购建议：

商务办公首选ThinkPad或MacBook

游戏玩家建议选择ROG、外星人或雷蛇

设计师可考虑MacBook Pro或微星Creator系列

预算有限可选择惠普或宏碁的中端机型

注意事项：

1. 苹果笔记本不能安装Windows系统

2. 游戏本普遍较重，不适合经常携带

3. 二合一设备性能通常弱于传统笔记本