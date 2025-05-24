thinkpad t470

2017年，联想推出了ThinkPad T470这款商用笔记本，它是T系列里的一个经典款式。这款笔记本的屏幕大小是14英寸，配备有基于Kaby Lake架构的第七代英特尔酷睿处理器，最高配置达到了i7级别。它的性能既稳定又可靠，是值得信赖的选择。

ThinkPad的设计风格保持了其传统的商务风格，机身采用了黑色碳纤维材质，整体重量大约在1.6千克左右，厚度仅为19.95毫米，携带起来非常方便。键盘区域采用了全尺寸防泼溅的设计，按键的行程适中，打字的感觉非常舒适。此外，还配备了小红点（TrackPoint）和触摸板双指点功能，配置相当全面。

该设备配置上能装下最多32GB的DDR4内存，共设有两个插槽；在存储方面，它能够同时使用SSD和HDD；接口种类丰富，其中包括两个USB 3.0接口、一个兼容Thunderbolt 3的USB-C接口、HDMI接口、以太网端口，以及SD读卡器等。续航表现优异，系统配置了两块电池，其中一块是内置的24Wh电池，另一块则是可选的外置电池，有24Wh和48Wh两种规格。这样的配置使得整体续航时间可达到20小时以上。





该设备配备了指纹识别系统，搭载了TPM 2.0级别的安全芯片，同时提供了智能卡读卡器的选项。在屏幕方面，用户可以选择1366×768分辨率的TN面板或者1920×1080分辨率的IPS面板，而且部分型号还具备触控操作的功能。

ThinkPad T470顺利通过了MIL-STD-810G军用标准的严格测试，充分证明了其卓越的耐用性能。尽管该产品已经停产，但在二手市场上却依然备受青睐，成为性价比极高的商务笔记本之一。对于那些需要稳定可靠办公设备的用户而言，它无疑是一个理想的选择。