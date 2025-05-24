lenovo全部老型号

联想，这个在国际上享有盛誉的电脑品牌，自其诞生起就推出了众多广受欢迎的经典机型。下面，我将对联想一些具有代表性的老款电脑产品进行简要的介绍：

1. 联想ThinkPad T系列

ThinkPad T60/T61该产品于2006至2007年期间上市，搭载了英特尔酷睿2双核处理器。由于其坚固耐用的设计以及出色的键盘手感，吸引了大量商务人士的喜爱。

ThinkPad T400/T410于2008至2010年期间上市，支持Intel Core i系列处理器，延续了经典的红点按键设计以及键盘布局，成为了商务笔记本领域的标杆。

ThinkPad X200/X201该产品在2008到2010年期间投放市场，其12英寸机身轻薄便携，非常适合携带进行移动办公，同时搭载了Intel Core 2 Duo或Core i系列处理器。

ThinkPad X300/X3012008年问世，这款笔记本设计极为纤薄，配备了SSD固态硬盘，在当时商务笔记本市场中表现突出，堪称佼佼者。

3. 联想IdeaPad系列

IdeaPad Y450/Y460该产品在2009到2010年期间问世，主要用途是娱乐，它配备了独立的显卡和高清显示屏，非常适合用来玩游戏和处理多媒体资料。

IdeaPad U2602010年推出市面，这款12.5英寸的超薄型笔记本电脑，其外壳由镁铝合金制成，设计既符合潮流又便于随身携带。





4. 联想Legion系列（早期游戏本）

Legion Y520/Y7202017年问世的产品，搭载了英特尔第七代处理器，还配备了NVIDIA的显卡，堪称联想早期游戏笔记本中的佼佼者。

5. 联想昭阳系列（商用本）

昭阳E46/E47大约在2010年投放市场，该产品主要服务于企业用户，配备英特尔酷睿i系列处理器，特别强调系统稳定性及安全防护功能。

6. 联想台式机

扬天A系列2000年代中期，商用台式机普遍采用了Intel Pentium或Core 2 Duo处理器，这种配置非常适合中小企业，满足了他们日常办公的需求。

启天M系列：教育行业常用的台式机型号，以稳定性和性价比著称。

那时，这些旧款产品在市场上颇受欢迎，其中像ThinkPad T系列这样的型号，时至今日，依然被众多用户视为经典之作。若想查询这些旧款产品的详细规格或图片，完全可以在二手交易平台或专业论坛上搜索相关信息。