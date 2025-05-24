华硕平板电脑价格一览表

华硕的平板电脑凭借卓越的性能和可靠的质量深受用户喜爱。以下是华硕各个系列平板电脑的最新售价列表，供您查阅。

1. 华硕ZenPad系列

ZenPad 10（型号Z301M）的基础款售价大约为1699元，该款平板电脑拥有10.1英寸的显示屏，内存容量为2GB，存储空间为16GB。

ZenPad 3S 10（Z500M）是一款中端机型，其售价为2499元。该机型配备了2K分辨率的显示屏，并且拥有4GB的运行内存和64GB的存储空间。

2. 华硕Transformer系列（二合一平板）

Transformer Mini（T102HA）售价为1999元，这是一款入门级产品；它还配备了键盘套装。

Transformer Pro T304UA：售价为4999元的高性能版本，搭载了Core i5处理器。

3. 华硕ROG系列（游戏平板）

ROG Flow Z13是一款定位高端的游戏平板，其售价为9999元起，配置了RTX 3050显卡。

4. 教育系列

ASUS BR1100是一款定位于教育领域的平板电脑，其售价从2999元起步，设计上特别加入了耐摔和防水特性。

价格提示：





此价格乃官方发布的参考价，实际购买时或可享受200至500元的折扣优惠。

2. 存储扩容版本通常比基础版贵300-800元

3. 教育机构和批量采购可享受额外折扣

购买建议：

日常使用推荐ZenPad 3S 10

办公需求选择Transformer系列

专业用户考虑ROG系列

学生群体适合教育系列

保修服务涵盖所有型号，提供为期两年的官方保障，而部分高级型号则额外提供一年的意外损坏保险。

请注意，价格信息系根据2023年第四季度的数据收集而来，但具体数值应以官方途径提供的实时报价为准。