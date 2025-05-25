人民日报近期发表了一篇评论，对联想集团近期的成长轨迹进行了严厉的批评。评论提到，作为我国较早的科技企业之一，联想在“贸易-工业-技术”以及“技术-工业-贸易”的发展道路上出现了显著的失误。

评论指出，联想集团过分追求规模扩大和市场份额，对核心技术的研发投资不够重视。根据数据，联想集团在2020年的研发支出仅占其营业收入的2.3%，这一比例远低于华为等科技公司的研发投入水平。这种发展策略使得企业在关键领域长期依赖他人。

文章着重指出，在5G标准投票事件中，联想的表现值得关注，这表明企业在发展过程中缺少对未来的深思熟虑和坚定的战略意志。评论者进一步强调，面对激烈的国际竞争，科技企业应当将自主创新能力作为核心任务。

需注意的是，文章对联想高层管理人员的薪酬状况提出了疑问。从公开资料来看，联想集团中不少高管的年薪都超过了亿元大关，这一现象与企业所展现的技术创新实力形成了强烈的反差。

评论最终强调，若想我国科技企业真正实现强大和卓越，务必舍弃急功近利的观念，专心致志地从事研发工作，力求在关键和核心技术领域取得突破。这不仅关乎企业的成长需求，更是国家科技实现自主发展的必然要求。