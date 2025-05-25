华硕笔记本的价格跨度较大，起始价在2000元左右，而最高价则可达到20000元。实际售价会受到型号、配置以及购买途径等多种因素的影响。以下为华硕不同系列笔记本的价格参考：

1. 入门级系列（VivoBook/ASUS E系列）：

这类产品的价格多在两千到五千元不等，非常适合日常办公以及轻松休闲使用。以VivoBook 15为例，该型号搭载了i3处理器，拥有8GB内存和512GB的固态硬盘，其价格大约在三千五元左右。

2. 主流性能系列（ZenBook）：

这款ZenBook 14 OLED的售价区间在5000至10000元，机身设计上更为轻便，屏幕质量也得到了明显改善。它采用了i5处理器，并且配置了16GB的内存和1TB的固态硬盘，这款配置的版本价格大概在6999元左右。

3. 游戏本系列（ROG）：

价格区间宽广，起价超过7000元，最高点能达到20000元。以ROG魔霸新锐为例，这款机型搭载了i7处理器、RTX3060显卡、16GB内存和1TB SSD，其售价大约在9999元左右；而ROG冰刃6双屏版这款高端型号，其售价更是能上涨到28999元。

4. 创意设计本系列（ProArt）：

专为行业精英量身定制，这款产品的价格设定在了一万到两万元之间。在ProArt Studiobook 16 OLED系列中，搭载了i9处理器、RTX3070Ti显卡、32GB内存和2TB SSD的版本，其市场售价大约为1.9999万元。

购买建议：





1. 双11、618等电商大促期间通常有10-20%的优惠

2. 线下实体店可以议价，但要注意辨别是否为授权经销商

3. 二手机器价格约为新机的30-60%，但要注意保修问题

最新款华硕笔记本（2023年末）价格参考：

灵耀X Ultra系列搭载了i9-13905H处理器，并且配备了32GB的内存和2TB的存储空间，还配备了RTX4080显卡，其价格被设定为24999元。

无畏15i 2023款电脑搭载了i5-13500H处理器，内存扩充到了16GB，硬盘空间扩展至512GB，其市场售价定位在5299元。

ROG枪神7 Plus超竞版搭载了i9-13980HX处理器，内存容量达到了64GB，存储空间扩展至2TB，并且配备了RTX4090显卡，售价为32999元。

商品的实际售价可能因地域差异、促销活动等因素而有所变动，因此，在您进行购买前，建议您在多个电商平台进行价格比较。