超轻笔记本电脑排名前十名

苹果的MacBook Air M1（2020年版）——它的重量只有1.29千克，拥有13.3英寸的Retina显示屏，搭载了M1芯片，性能十分出众，而且续航时间能达到18小时，无疑是现在市场上最受欢迎的轻薄型笔记本电脑之一。

LG Gram 14 2021版重量轻至999克，屏幕尺寸为14英寸，搭载第11代Intel处理器，电池续航表现出色。其外壳采用镁合金材质，既坚固又耐磨。

Dell XPS 13 2021款重量轻至1.27千克，搭载13.4英寸的InfinityEdge屏幕，屏幕占比高达91.5%，机身由碳纤维复合材料精心打造。

微软Surface Laptop 4的13.5英寸版本重1.27千克，15英寸版本则更重，有1.54千克。这个系列的触控屏支持使用Surface Pen。而且，用户可以根据需要选择搭载AMD或Intel处理器的不同配置。

ASUS ZenBook 13 UX325EA，重量只有1.07公斤，携带起来十分轻松；机身配备了13.3英寸的显示屏；而且，这款设备搭载了最新的第11代Intel Core处理器；更为关键的是，它的电池续航能力相当强劲，可持续使用长达15个小时。

HP Spectre x360 13这款型号，重量轻至1.27千克，支持360度自由翻转，使用触控笔操作毫无阻碍，此外，配备的OLED屏幕版本，其显示效果更是令人赞叹。

联想Yoga Slim 7笔记本，重量轻至1.36公斤，拥有14英寸的2.8K OLED高清显示屏，采用AMD Ryzen处理器，性价比十分出众。

Acer Swift 5笔记本电脑，其重量轻至990克，屏幕尺寸为14英寸，搭载的是第11代Intel处理器，机身则选用了镁锂合金材料。

Razer Book 13，轻巧至1.34公斤，搭载13.4英寸的120Hz高刷新率屏幕，特别适合追求高性能的创意人士使用。

华为MateBook X Pro 2021型笔记本，其重量轻至1.33千克，搭载13.9英寸的3K触控全面屏，屏幕占比达到了91%，同时支持多屏协同操作。

在挑选超轻薄笔记本时，我们不仅要考虑其重量，性能、电池续航、屏幕显示质量和键盘的舒适度等，同样重要。所推荐的型号，它们的重量都小于1.5公斤，同时还能带来良好的使用体验。依据个人财务状况和具体使用需求，选择最匹配的型号，例如日常工作中可以选择LG Gram或ASUS ZenBook，而对于创意型工作，则可以考虑MacBook Air或XPS 13。