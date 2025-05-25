买14寸笔记本后悔了，主要原因有以下几点：

1. 屏幕太小长时间注视着14英寸的显示屏，眼睛很快就会觉得累，尤其是在处理Excel表格或编写程序的时候，我们经常得频繁地调整屏幕的尺寸大小。

2. 键盘局促许多14英寸的笔记本电脑在追求便携性的过程中，常常不得不舍弃键盘的按键深度和触感，这进而使得用户在长时间打字时感到不舒适。

3. 性能受限机身不大，散热能力不强，所以高性能处理器很容易出现降频问题；尤其是在玩游戏或进行视频处理时，常常会出现明显的画面卡顿。

4. 接口太少为了缩小设备尺寸，USB、HDMI等接口的数量通常会相应减少，因此我们不得不额外购置扩展坞以实现接口功能。





5. 升级困难内存和硬盘大多焊接牢固，不便自行升级，经过一两年使用，便能明显感觉到配置已经显得过时。

6. 性价比低同等配置下，14英寸的笔记本往往价格偏高，然而实际使用体验并不令人满意。相较之下，15.6英寸的笔记本在价格上可能略逊一筹，但在实际使用过程中，其体验却常常不尽如人意。

7. 便携性优势有限尽管它的重量比15寸机型稍微轻一些，但当它被放入背包中时，实际的重量差异并不显著。然而，这样的做法却使得使用体验明显变差。

8. 二手贬值快：小众尺寸在二手市场不好出手，回收价格也比主流尺寸低很多。

若以办公为主要用途，15.6寸的笔记本无疑是个不错的选择；而若频繁携带，13寸的超极本或许会更加便捷。至于14寸的尺寸，它似乎并不太适合作为过渡。