dell灵越系列所有型号

戴尔灵越笔记本系列主要针对大众消费者市场进行研发，该系列涵盖了多个子系列，并且包括了若干款具有代表性的产品型号。

1. 灵越3000系列（入门级）

灵越14 3000（3410/3420）

灵越15 3000（3510/3511）

这款产品的主要优势包括：配备Intel奔腾或酷睿i3处理器，采用塑料材质制作，非常适合日常办公和学习使用。

2. 灵越5000系列（中端主流）

灵越14 5000（5405/5409）

可选配置包括：搭载AMD Ryzen或Intel Core系列处理器，采用金属材料打造的外壳，以及拥有窄边框的时尚设计风格。

3. 灵越7000系列（高端轻薄）

灵越14 7000（7400）

灵越16 Plus（7610）

主要特点：高性能配置，2K/4K显示屏，专业创作本定位

4. 灵越Pro系列（商务本）

灵越14 Pro（5410）





特点：通过军规测试，指纹识别，专业商务功能

5. 灵越游戏本系列

灵越G3 15（3500）

配置：可选RTX显卡，高刷新率屏幕

最新款灵越系列普遍采用：

第11代或第12代的Intel处理器核心，以及AMD的Ryzen 5000系列处理器。

16:10比例屏幕

雷电4接口

背光键盘

快充技术

选购建议：

日常使用选3000/5000系列

设计创作选7000系列

游戏需求考虑G系列