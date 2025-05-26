苹果笔记本电脑价格表官网报价

苹果电脑的售价根据其型号、配置以及上市时间等不同因素而有所区别。现在，登录苹果官方网站，我们可以了解到几款主流的MacBook型号及其官方推荐的售价信息。但需留意，这些价格可能因地域和时间的不同而有所变动。

1. MacBook Air系列

这款13英寸的MacBook Air搭载了M1芯片，该芯片内含8核心的CPU以及7核心的GPU。

8GB内存 + 256GB SSD：7999元起

2. MacBook Pro系列

3. 教育优惠价格

苹果官网为在校师生提供教育优惠，部分机型可享受折扣：

MacBook Air最高优惠800元





需通过UNiDAYS验证身份后购买

购买建议

1. 官网支持24期免息分期（部分银行）

内存升级可以选择付费方式实现，可选的最高容量包括24GB、36GB和96GB三种规格。同时，这项升级服务还能提升存储空间，最大可扩展至8TB。

3. 翻新机比全新机便宜15%左右，享受相同保修

4. 企业采购可联系苹果商务部门获取专属报价

请注意，该价格体系到2023年11月仍然有效，不过实际金额需参照苹果中国官方网站（/cn）上公布的最新价格。我们建议您直接访问苹果中国官方网站，利用“价格一览表”这一功能，根据您的需求进行筛选。