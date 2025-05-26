惠普售后维修服务点电话

若需获取惠普售后服务维修点的电话，您有多种途径可以查询：例如，您可以登录惠普的官方网站，或是拨打客服电话进行咨询；另外，您也可以在社交媒体上找到惠普官方账号进行联系，或者直接去最近的惠普授权维修点进行咨询。

1. 惠普官方网站查询

访问惠普中国的官方网站（网址为/cn），在页面上找到并点击“支持”或“服务与维修”这一选项，接着输入您的产品型号或序列号，系统将自动为您呈现最近的授权维修中心信息，并提供其联系电话。

2. 惠普官方客服热线

请拿起电话，拨打惠普官方提供的客服电话，号码为，这个号码无论是手机还是座机都可以使用。根据语音指引进行操作，选择维修服务选项，之后客服人员会向您告知最近的维修服务点。

3. 微信公众号查询

关注“惠普服务”公众号，点击下方菜单，进入“服务查询”选项，挑选“维修网点”，输入设备相关信息，即可获取维修点详尽的地址和联系方式。

4. 电商平台购买记录查询





若您在京东、天猫等购物平台选购了商品，可前往订单详情页面查询售后服务联系方式；部分商家还会明确标注官方授权维修点的联系电话。

5. 线下门店咨询

若您周围有惠普官方认可的维修中心，诸如苏宁、国美等知名数码零售店，您可以直接向店内工作人员咨询，了解具体的维修服务地址信息。

注意事项：

建议优先选择惠普官方认证的维修服务，这样做可以避免因走非官方渠道进行维修而可能导致的自身权益受损。

维修前确认网点资质，可通过官网或客服核实。