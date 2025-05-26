显卡排行榜天梯图2023

2023年显卡性能天梯图最新排名如下：

1. NVIDIA阵营

RTX 4090：目前最强的消费级显卡

RTX 4080 Super：新一代Super系列旗舰

RTX 4070 Ti Super：中高端主力型号

RTX 4060 Ti：主流游戏显卡

2. AMD阵营

RX 7900 XTX：AMD旗舰显卡

RX 7900 XT：次旗舰型号

RX 7800 XT：中高端主力

RX 7700 XT：主流性价比选择

3. Intel阵营

Arc A770：Intel最强独立显卡

Arc A750：中端游戏显卡

选购建议：

追求4K游戏体验的玩家们，往往更倾向于选购RTX 4090显卡，或者是RX 7900 XTX。





2.2K游戏推荐搭配RTX 4070 Ti Super显卡，或者选择RX 7800 XT。

游玩1080p画质游戏，推荐使用RTX 4060 Ti显卡，亦或是RX 7700 XT显卡。

性能对比要点：

光追性能NVIDIA优势明显

传统光栅化性能AMD性价比更高

生产力应用建议选择NVIDIA显卡

预算有限可考虑Intel Arc系列

价格区间：

旗舰卡：12000-16000元

高端卡：6000-9000元

中端卡：3000-5000元

入门卡：2000元以下

天梯图注意事项：

1. 不同测试项目结果可能有所差异

2. 驱动优化会影响实际表现