4000至5000笔记本电脑推荐

价格范围在4000到5000元，市面上的笔记本电脑型号众多，能够充分满足日常办公、学习还有轻度娱乐等多种用途。在此，我特意为您挑选了一些符合不同需求的笔记本电脑，供您参考。

1. 联想小新Air14 2023锐龙版

配置锐龙5系列处理器里的7535U版本，配备了16GB的运行内存，并且还装备了512GB的固态硬盘。

特点这台电脑配备了14英寸的IPS屏幕，分辨率能够达到1080P，并且刷新率保持在了60Hz。机身设计上追求轻薄，重量只有1.38千克。而且，它还支持PD快速充电功能。

适合人群：学生、办公族，适合日常文档处理、网页浏览和轻度视频剪辑。

2. 惠普战66六代锐龙版

特点该设备搭载了15.6英寸的1080P高清屏幕，屏幕亮度可达到400尼特，同时支持最新的WiFi 6技术。此外，它还配备了多种接口，包括RJ45和HDMI等。

适合人群：商务办公或对接口需求较高的人群。

3. 华硕无畏15 2023





特点这款电脑的屏幕尺寸为15.6英寸，画面清晰度达到了1080P，采用了IPS面板技术，具备180度旋转功能，同时机身重量极轻，仅有1.7公斤。

适合人群：需要Intel处理器兼容性（如某些专业软件）的用户。

4. Redmi Book Pro 14 2023锐龙版

特点该设备配备了2.5K分辨率的高清屏幕，色彩覆盖范围达到了sRGB标准的100%，采用CNC技术确保了整体的一体化设计，并且能够与小米生态系统实现无障碍连接。

适合人群：注重屏幕素质和性价比的用户。

选购建议：

优先选择16GB内存，确保多任务流畅性。

锐龙版续航通常优于Intel版，适合移动办公。

若想提升设备性能，不妨留意配备RTX2050显卡的机型，例如机械革命推出的无界14+，该产品的售价大约在4999元上下。