神舟电脑，我国知名的国产品牌，成立于2001年，其总部设在深圳。这家企业是国内较早涉足电脑制造领域的佼佼者，以其高性价比闻名，主要服务于广大消费者。

神舟电脑的产品种类丰富，包括笔记本电脑、台式机和一体机等。其中，战神系列游戏本在众多玩家中颇受欢迎，不仅配置高端，而且价格亲民。近些年，神舟开始进军高端市场，并推出了一系列性能更加强大的产品。

神舟在技术配置上选择了英特尔和AMD的流行处理器，并搭载了NVIDIA的显卡。其产品外观以实用主义为主，摒弃了繁复的设计。在散热性能和键盘触感等细节方面，经过多轮优化升级。

神舟在售后服务上，于全国范围内搭建了较为健全的维修服务网络，并提供了1至3年的保修服务。然而，用户对售后服务的响应速度反馈呈现出明显的正负两极差异。





神舟的竞争力主要来自于其价格策略，在同等级别的配置上，价格通常要比国际品牌低20%到30%。这一优势使得神舟在学生群体和预算有限的消费者中占据了不小的市场份额。

神舟在品牌价值提升和产品创新上，与国际顶尖品牌相比，还存在一定的不足。有些消费者表示，神舟的产品在制造工艺和细节处理上还有改进的空间。

神舟近年来着手开拓海外市场，在东南亚、俄罗斯等区域实现了不错的销售业绩。与此同时，公司也在积极寻求新的商业模式，比如与电商平台携手，共同开发定制版的手机产品。