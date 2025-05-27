联想台式电脑哪个系列最好

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Science Technology
联想公司推出的台式电脑产品线包含了众多核心系列，这些系列都是针对不同用户群体的特定需求而特别打造的。在接下来的内容中，我们将对每一个系列进行逐一的深入剖析，揭示它们各自的特色。
1. ThinkCentre系列
主打商用办公市场
稳定性强，通过多项军用标准测试
扩展性强，支持多显示器输出
典型机型：ThinkCentre M系列
2. IdeaCentre系列
面向家庭娱乐用户
性价比高，配置均衡
部分机型带触控屏功能
典型机型：IdeaCentre AIO系列一体机
3. Legion系列
专为游戏玩家设计
搭载高性能显卡和散热系统
支持VR设备
典型机型：Legion T系列
4. ThinkStation系列
专业工作站级别
支持ECC内存和专业显卡
适用于工程设计等领域
典型机型：ThinkStation P系列
选购建议：
普通办公：ThinkCentre M720q
家庭娱乐：IdeaCentre AIO 5
游戏电竞：Legion T7
专业设计：ThinkStation P520
售后服务：
商用系列提供3年上门服务
消费系列提供1-2年保修
价格区间：
入门级：3000-5000元
中端：5000-8000元
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