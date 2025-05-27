联想台式电脑哪个系列最好

联想公司推出的台式电脑产品线包含了众多核心系列，这些系列都是针对不同用户群体的特定需求而特别打造的。在接下来的内容中，我们将对每一个系列进行逐一的深入剖析，揭示它们各自的特色。

1. ThinkCentre系列

主打商用办公市场

稳定性强，通过多项军用标准测试

扩展性强，支持多显示器输出

典型机型：ThinkCentre M系列

2. IdeaCentre系列

面向家庭娱乐用户

性价比高，配置均衡

部分机型带触控屏功能

典型机型：IdeaCentre AIO系列一体机

3. Legion系列

专为游戏玩家设计

搭载高性能显卡和散热系统

支持VR设备

典型机型：Legion T系列

4. ThinkStation系列

专业工作站级别

支持ECC内存和专业显卡

适用于工程设计等领域

典型机型：ThinkStation P系列

选购建议：

普通办公：ThinkCentre M720q

家庭娱乐：IdeaCentre AIO 5

游戏电竞：Legion T7

专业设计：ThinkStation P520

售后服务：

商用系列提供3年上门服务

消费系列提供1-2年保修

价格区间：

入门级：3000-5000元

中端：5000-8000元