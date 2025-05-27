惠普，这一在全球范围内享有盛誉的电脑品牌，拥有从入门级到高端专业级的多款产品。在此，我们为您罗列了当前市场上受欢迎的惠普电脑型号以及它们的大致售价（需注意，实际销售价格可能会因配置、地区差异以及促销活动的变化而有所变动）：。

1. 惠普战66系列（商务办公）

战66五代 14英寸：约4299元起

（标配：i5处理器/16GB内存/512GB SSD）

2. 惠普星系列（轻薄本）

星14青春版：3699元起

星14 Pro：5799元起

（OLED屏版本价格高出约800元）

3. 暗影精灵游戏本

暗影精灵9 i5+RTX3050：6499元

暗影精灵9 Plus（17.3英寸）：10999元起

4. Elite系列高端商务本

EliteBook 840 G9：8999元起

Elite Dragonfly：12999元起

5. 台式机系列

小欧S01（办公主机）：2799元起

战99设计师主机：6999元起

暗影精灵游戏台式机：8499元起

购买建议：

京东、天猫等电商平台经常举行满减活动，顾客在购物时，实际花费通常低于标价，价格优惠幅度可达到300至500元。

2. 教育优惠渠道可享受5-10%折扣

请注意关注618、双11等规模庞大的促销活动，这些时间段的折扣力度相当可观，历史上的最低价有时甚至能低至原价的85%。