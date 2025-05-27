2013年，联想公司推出了商务超极本产品——ThinkPad T440s，它是ThinkPad T系列家族的一员，以其轻薄设计而闻名。这款14英寸的笔记本电脑沿袭了ThinkPad系列的一贯风格，整体以黑色为主色调，同时提供了出色的键盘操作感受和出色的耐用性。

T440s这款电脑在硬件配置上，使用了第四代英特尔酷睿处理器，也就是Haswell架构。用户可以根据自己的需要，选择i5或者i7的不同版本。而且，这款电脑的最大内存容量可以达到8GB DDR3。存储配置种类繁多，涵盖了500GB和1TB容量的机械硬盘，混合硬盘则是将500GB机械硬盘与16GB SSD相结合，而纯固态硬盘的最大容量更是达到了512GB。另外，该设备配备了一块14英寸的屏幕，用户可根据需求在1366x768和1920x1080两种显示分辨率之间进行选择。

T440s具有出色的便携性，其重量仅为1.59千克，厚度也仅有大约20.6毫米。在接口配置上，它提供了两个USB 3.0接口、一个USB 2.0接口、mini-DisplayPort以及RJ45网口等多种选择。此外，它还引入了三键触控板的功能，并且依旧保留了那个标志性的TrackPoint小红点设计。





该设备配备了指纹识别功能，还搭载了可信平台模块。它的电池使用时间较长，既可用内置电池，也可使用可拆卸电池，这种设计让设备可持续工作达9小时之久。T440s型号已经成功通过了MIL-STD-810G军用标准的考验，确保了设备即便在极端恶劣的环境中也能稳定运行。

这款笔记本非常适合经常需要外出办公的商务人士，它不仅延续了ThinkPad系列一贯的稳定性能，还具备了超极本级别的便携性。此外，它的模块化设计让用户在未来可以轻松升级内存和存储设备。